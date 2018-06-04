Songül Öden kedileri besledi

Ünlü oyuncu Songül Öden önceki akşam Nişantaşı’ndaydı. Sırtında çantasıyla sokakları dolaşan ünlü oyuncu, gördüğü tüm kedileri elleriyle besledi.

SOKAK SOKAK KEDİ ARADI

Çantasından küçük kaplar çıkarıp içine mama koyan Öden, semt sakinlerinin takdirini topladı. Neredeyse her sokağa ikişer kap mama bırakan Songül Öden, fotoğraflarını çeken muhabirlerle sohbet etti.

"BUNU HER AKŞAM YAPIYORUM"

Sokak kedilerini ilk kez beslemediğini söyleyen oyuncu, “Bunu her akşam yapıyorum ve böyle mutlu oluyorum. Her zaman da yapmaya devam edeceğim” dedi.