Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Okyanusların, denizlerin klorla buluştuğu o manzara! Artık gök yüzüne yüzmeye gidebilirsin. Çakılı sahil beldeleri, yaz tatilinizi geçirebileceğiniz tek yer değil. Bu listedeki tüm sonsuzluk havuzları çene düşürücü görünüme sahip; anlata anlata bitiremeyeceğiz. Bir sizin, bir de Fahriye Evcen’in İnfinity pozu İnstagram’da çok konuşulacak.

HAVUZ MU DENİZ Mİ; İKİSİ BİR ARADA MI?

Bazılarınız yaz tatili için kumlu plajları ve doğayı tercih ediyor, bazılarınız ise havuzu çok seviyor. İkisi arasında seçim yapamayacağınız zamanlar için bir sonsuzluk havuzu var. İnsan yapımı bir çukurla doğal olanı bir araya getiren bu ultra lüks havuzlar, denizi gören manzaralarıyla pek bir şımartıyor.

HAVUZ VE DOĞANIN MUHTEŞEM BİRLEŞİMİ

Bu sonsuzluk havuzlarını kumlu sahillerden ayıran şey, sadece muhteşem manzarası değil; beyaz yastıklı şezlonglar. Başka bir deyişle, bir kitabın sayfalarında sessizlik bulmak ya da kaybolmak için mükemmel bir yer. Deniz ve klorlu suyun birleştiği bu manzarada açık bir sonsuzluk, denize eriyor gibi görünüyor.

ISITMALI HAVUZLARDA ALP MANZARASI

Ayrıca bir çok outdoor spor etkinliğini yapmanıza, karların içinde ateş yakarak sıcak şarabınızı içmenize ve tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duyduğumuz ısıtmalı açık havuzu ile İnfinity’e başka bir boyut kazandıran oteller de var. Doğa içindeki infinity poollar en ilgi çekici olanlar. Bir de o havuzun yanına jakuzi koymuyorlar mı… Gitmesek de, görmesek de, bu fotoğraflarla gitmiş kadar oluruz.

DÜNYANIN EN GÜZEL SONSUZLUK HAVUZLARI

Ben size ne diyeyim; şu fotoğraflara bakın da size anlatsın...

Jade Mountain, St Lucia





Paradise Pool, Maldivler

Caesar Augustus Hotel, Italy

Alila Ubud, Bali





Hanging Gardens of Bali

Marina Bay, Singapore

TÜRKİYE’DE DE VAR

Türkiye'nin birçok tatil beldesinde sonsuzluk havuzlarına rastlayabilirsiniz. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki tatil destinasyonları, şık otellerin bahçelerine kurduğu havuzlarıyla denize ve doğaya nazır manzaralar sunuyor. Gel gelelim dünya çapındakilere taş çıkaramazlar ama en azından burada kendi paranız konuşuyor.

Hotel Villa Mahal- Kaş/ Antalya

Ramada Plaza Antalya

Kadikale Resort, (Bodrum)

Xanadu Island- Bodrum

Grand Yazici Bodrum

D-Hotel Maris- Marmaris

Dionysos Hotel- Marmaris

St Nicholas Heights- Fethiye

Paloma Club Sultan- İzmir