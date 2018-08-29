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Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Kendinizi, dünyayı ayaklarınızın altına alan sonsuzluk havuzunda hayal edin… Bırakın şimdi doları, hayal kuruyoruz.

Özel İçerik | 29.08.2018 - 09:19..
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Selen KALDIRIM/ [email protected]

Okyanusların, denizlerin klorla buluştuğu o manzara!  Artık gök yüzüne yüzmeye gidebilirsin. Çakılı sahil beldeleri, yaz tatilinizi geçirebileceğiniz tek yer değil. Bu listedeki tüm sonsuzluk havuzları çene düşürücü görünüme sahip; anlata anlata bitiremeyeceğiz. Bir sizin, bir de Fahriye Evcen’in İnfinity pozu İnstagram’da çok konuşulacak.

HAVUZ MU DENİZ Mİ; İKİSİ BİR ARADA MI?

Bazılarınız yaz tatili için kumlu plajları ve doğayı tercih ediyor, bazılarınız ise havuzu çok seviyor. İkisi arasında seçim yapamayacağınız zamanlar için bir sonsuzluk havuzu var. İnsan yapımı bir çukurla doğal olanı bir araya getiren bu ultra lüks havuzlar, denizi gören manzaralarıyla pek bir şımartıyor.

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

HAVUZ VE DOĞANIN MUHTEŞEM BİRLEŞİMİ

Bu sonsuzluk havuzlarını kumlu sahillerden ayıran şey, sadece muhteşem manzarası değil; beyaz yastıklı şezlonglar. Başka bir deyişle, bir kitabın sayfalarında sessizlik bulmak ya da kaybolmak için mükemmel bir yer. Deniz ve klorlu suyun birleştiği bu manzarada açık bir sonsuzluk, denize eriyor gibi görünüyor.

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

ISITMALI HAVUZLARDA ALP MANZARASI

Ayrıca bir çok outdoor spor etkinliğini yapmanıza, karların içinde ateş yakarak sıcak şarabınızı içmenize ve tekrar tekrar söyleme ihtiyacı duyduğumuz ısıtmalı açık havuzu ile İnfinity’e başka bir boyut kazandıran oteller de var. Doğa içindeki infinity poollar en ilgi çekici olanlar. Bir de o havuzun yanına jakuzi koymuyorlar mı… Gitmesek de, görmesek de, bu fotoğraflarla gitmiş kadar oluruz.

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

DÜNYANIN EN GÜZEL SONSUZLUK HAVUZLARI

Ben size ne diyeyim; şu fotoğraflara bakın da size anlatsın...

Jade Mountain, St Lucia

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Paradise Pool, Maldivler

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Caesar Augustus Hotel, Italy

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Alila Ubud, Bali

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Hanging Gardens of Bali

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Marina Bay, Singapore

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

TÜRKİYE’DE DE VAR

Türkiye'nin birçok tatil beldesinde sonsuzluk havuzlarına rastlayabilirsiniz. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki tatil destinasyonları, şık otellerin bahçelerine kurduğu havuzlarıyla denize ve doğaya nazır manzaralar sunuyor. Gel gelelim dünya çapındakilere taş çıkaramazlar ama en azından burada kendi paranız konuşuyor.

Hotel Villa Mahal- Kaş/ Antalya

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Ramada Plaza Antalya

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Kadikale Resort, (Bodrum)

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Xanadu Island- Bodrum

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Grand Yazici Bodrum

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

D-Hotel Maris- Marmaris

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Dionysos Hotel- Marmaris

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

St Nicholas Heights- Fethiye

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

Paloma Club Sultan- İzmir

Sonsuzluk havuzları: İnfinity Pools

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