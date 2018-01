Sony Music’ten 2017’nin en iyileri

Grammy adaylarının açıklanmasıyla müzik endüstrisinin şekillendiği 2018’de, 2017’nin en iyilerini derleyenlerden birisi de Sony Music.

Sosyal platformda yapılan ankette katılımcılar “Yılın En İyi Albümü”, “Yılın En İyi Şarkısı”, “Yılın En İyi Video Klibi”, “Yılın En İyi Erkek Sanatçısı”, “Yılın En İyi Kadın Sanatçısı” ve “Yılın En İyi Yeni Sanatçısı” kategorilerini oyladı.

Anketi, Grammy’ye ve günümüz şartlarına göre detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Unutmayalım ki Grammy, bir kurul heyeti tarafından, Sony Music ise dinleyenlerin katıldığı bir anketle bu listeyi oluşturuyor.

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ:

Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1: %32

DJ Khaled - Grateful: %19

Foo Fighters - Concrete & Gold: %8

The Chainsmokers - Memories...Do Not Open: %18

Zara Larsson - So Good: %23

Grammy’nin adaylarına göre daha çok “pop” olması ilk dikkatimizi çeken detay oldu. Aralarında sadece Foo Fighters’ın “alternatif rock” olarak bu listeye girmesi ve bu listede sadece yüzde 8 alması alternatif rock dinleyen okurlarımızı üzecektir. DJ Khaled ve Calvin Harris daha çok “Hip-Hop” vokallerini kullanarak çağın müziğine ayak uyduruyor.

Calvin Harris’in albümü gerçekten çeşitlilik bakımından oldukça dolu. Dinlemesi keyifli bir albüm. Yağmurlu bir günde güneşi hissettir.

DJ Khaled’in albümü hiç bir şekilde Grammy’e girmedi. Oysa ki Dj Khaled, “Greatful albümümle Grammy’i kazanacağım! Nicki Minaj ve Alicia Keys ile çalışıyorum.” dese de Grammy’ye giremediği için bayağı sinirli.

YILIN EN İYİ ŞARKISI:

Calvin Harris - Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean): %31

Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug): %25

DJ Khaled - Wild Thoughts (feat. Rihanna, Bryson Tiller): %21

Future - Mask Off: %14

Rag'n'Bone Man - Human: %9

Grammy’ye oranla daha çok “R&B” ağırlıklı olan bu listede, dinlemekten herkesin yıldığı iki şarkı var. Future’un “Mask Off” ve Rag’n’Bone Man’in “Human” şarkıları. Zaten bu iki şarkının Sony Music listesinde son 2’yi paylaşmaları.

Liste tamamen Grammy’den bağımsız bir şekilde seçilmiş. Grammy’de “Despacito”yu görünce: “Acaba bu listede olmayı hakediyor mu?” sorusunu sordurttu bize. Güney Amerikalı şarkıcıların her yaz patlattığı bombalardan biridir bizce. Despacito’nun sözlerinin belli bir kısmını çevirdiğimizde ise “Sen mıknatıssın ben ise metal, yakınlaşıyorum ve planlıyorum, düşüncesi bile nabzı hızlandıyor, şimdi her zamankinden daha çok zevk alıyorum.” demesiyle yorumu siz okurlara bırakıyoruz. Ankette oy verip listeyi oluşturan 20 bin arkadaşa da teşekkür etmeliyiz ki “Despacito” listede yok.

Calvin Harris, Grammy’de değil Sony’nin listesinde olduğu için sevindiğimizi söylemeliyiz. Hem de birinci olarak. Her dönemde can sıkmadan dinlenebilecek “Feels”, Eğlenceli şarkılara imza atan ve prodüksiyon konusunda da en iyiler listesinde olan Pharrell Williams’ın, kendine has sesiyle ve tarzıyla ünlü Katy Perry’nin, ve başarılı rapçi Big Sean’ın katkıda bulunduğu şarkıdır. Grammy bu şarkıyı aday bile göstermezken, Sony anketi onu birinci seçti.

YILIN EN İYİ VİDEO KLİBİ:

Camila Cabello - Havana (feat. Young Thug): %46

Foo Fighters - Run: %12

Harry Styles - Kiwi: %17

Jidenna - Boomerang: %9

N.E.R.D - Lemon (feat. Rihanna): %16

Grammy ile yine zıt giden Sony listesinde, “Yılın En İyi Video Klibi” kategorisinde müzik üzerinden değil çekim kalitesi üzerinden inceleyeceğiz.

CAMILLA CABELLO'NUN "HAVANA" KLİBİ:

Çekim, senaryo ve kurgu anlamında 1’inci değil. “Standart bir genç kızın filmlerden özenerek kendini bir filmin içinde bulması”nı konu alıyor. Müzik yüzünden bu listede 1’inci olduğunu düşünüyoruz.

FOO FIGHTERS'IN "RUN" KLİBİ:

Çekim ve kurgu olarak gayet başarılı, senaryosu ise huzurevinde kalan yaşlılara, yaşlanmış Foo Fighters grubunun konser vermesi ve bu yaşlıların huzurevi çalışanlarına saldırarak isyan çıkarması. “Yaşlandırma tekniği” makyajı ile yaşlandırılan grup üyeleri ve figüranların makyajı oldukça kötü. Aralarında Amerikan dizilerinde gördüğümüz birkaç oyuncunun da bulunduğu klipte, bizce makyaj ekibinin daha iyisi seçilmeliydi.

HARRY STYLES'IN "KIWI" KLİBİ:

Çekimleri başarılı, sahne geçişleri mükemmel. Senaryosu, bir grup çocuğun okul spor salonunda pasta savaşı yapması. Detaylarına girecek olursak, pasta savaşı nasıl gerçek bir savaş filminden esinlenerek çekildi? Frambuazlı kekle vurulan arkadaşını kucağına alıp “medic!” diye bağıran çocuk bu klipte favorimiz oldu.

JIDENNA'NIN "BOOMERANG" KLİBİ:

Müziğinin önüne geçememiş bir klip dersek yalan söylemiş olmayız. Alışılmış “reverse” tekniklerinin kullanılması canımızı sıktı. Senaryosu ise; “Kumda dans eden partnerler”.

N.E.R.D'ÜN "LEMON" KLİBİ:

Mette Towley isimli dansçının başrolü oynadığı klip, “trippy” diye tabir edilen çekim tarzına yer vermiş. Found Footage filmlerde olduğu gibi kamera sabit değil direk kameramanın hareketleriyle hiç bir sabitleme ekipmanı kullanılmadan çekilmiş. Karanlık ve neon ışıklı bir ortamda çekilen klibi başarılı bulduk.

YILIN EN İYİ ERKEK SANATÇISI:

Calvin Harris: %41

DJ Khaled: %19

Future: %12

Harry Styles: %20

Kygo: %8

Grammy’de böyle bir kategori yok. O yüzden bu liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Gerçek müziğe önem verecek olursak, Sony’nin düzenlediği bu anketin doğru bir seçim olduğunu düşünüyoruz.

Calvin Harris’i Grammy’de, “En İyi Prodüksiyon” kategorisinde görüyoruz. Bizce favori ismimiz Calvin Harris. Prodüksiyonu, birlikte çalıştığı başarılı isimleri albümüne kattığı için ve müzik seyirini değiştirdiği için Sony anketinde oylayan insanların da bunu görmesi bizi sevindirdi.

YILIN EN İYİ KADIN SANATÇISI:

Camila Cabello: %18

Kesha: %9

P!nk: %11

Shakira: %52

Zara Larsson: %10

Sony Music’in 1’inci seçtiği ismin Shakira olduğunu görmekteyiz. Bizce iyi bir seçim olmuş. Son çıkardığı “El Dorado” albümündeki tek şikayetimiz, altyapı müziklerinin çok çeşitli olmasına rağmen vokalin hep aynı şekilde kalması. Serdar Ortaç geyiğinin dönmesi gibi: “Yeni albümünde 36 dakikalık tek bir şarkı yapıp 8’e böldü.” Grammy, Shakira’yı sadece “En İyi Latin Pop” kategorisinde listeye aldı.

Camila Cabello ise şu anda Grammy tarafından çok parlatılan bir sanatçı. Girdikleri neredeyse her haberde Camila Cabello’nun fotoğraflarını kullanıyorlar. Twitter’da da aynı şekilde. Başarılı bir sesi var, fakat bu kadar PR’ının yapılmasını bizce hak etmiyor.

YILIN EN İYİ YENİ SANATÇISI:

Alice Merton: %28

H.E.R.: %10

Khalid: %35

SZA: %11

Tash Sultana: %16

Son kategorimiz “En İyi Yeni Sanatçı”. Sony Music’in listesindeki gördüğümüz favori isim Khalid.

Khalid’in standart bir “trap” müzisyeni olduğunu söyleyebiliriz. İsimden daha çok alt yapı müziği yüzünden sevilmesi gayet olası.

SZA, alt yapı müzikleriyle R&B sanatçısı gibi görünse de sesinin ”Adele’e back vokal olur!” diyebileceğimiz güzellikte. Kendrick Lamar’ın kurduğu T.D.E. grubunun keşfettiği SZA, umarız potansiyelini sadece R&B’de değil, Soul, Pop ve Blues türü müzikte kullanır.