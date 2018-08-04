Sopa ile dayısını öldürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde bir şahıs evinde ölü olarak bulundu. JASAT ekiplerinin yaptığı detaylı araştırmada şahsı mal tartışması sonrası özel olarak hazırladığı sopa ile yeğeninin öldürdüğü olduğu ortaya çıktı.

DAYISININ BAŞINA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Alınan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, H.T.D isimli şahsı evinde ölü olarak buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, talihsiz adamın başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri cinayeti açığa çıkarmayı başardı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

H.T.D'nin yeğeni H.Ö. ve onun yakın arkadaşı S.Ç. teknik takibe alınırken, olay günü iki şahsın hayatını kaybeden vatandaşla birlikte oldukları belirlendi. Yeğen H.Ö. verdiği ifadede cinayeti itiraf etti. Olay günü birlikte alkol aldıklarını söyleyen H.Ö., maktulün boşandığı eşinden mal kaçırmak için yeğenine verdiği bir traktör, bir minibüs ve 150 bin TL'yi geri istemesinden sonra aralarında tartışma çıktığı, bunun üzerine de H.Ö.'nün özel olarak yaptırdığı 50 santimlik sopa ile dayısının kafasına vurarak öldürdüğü, arkadaşı S.Ç.'nin de ona yardım ettiği belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından H.Ö. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.