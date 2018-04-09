Sophia kaşları yüzünden ölüm tehditleri alıyor

ABD Maryland Üniversitesi’nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki manken Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.

"TEHDİTLERİ HİÇ UMURSAMIYORUM"

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ”Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden ölüm tehditleri alıyorum.” diyor. Ancak Sophia bunu hiç umursamıyorum ve kendimi böyle daha güzel buluyorum diyor.