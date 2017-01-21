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Soros'tan Trump'a ağır sözler

"Para Sihirbazı" olarak tanınan George Soros, ABD başkanı Donald Trump ve Brexit sürecini değerlendirdi.

21.01.2017 - 11:02
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Soros'tan Trump'a ağır sözler

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Ünlü yatırımcı George Soros, ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump ve Theresa May'in başlattığı Brexit süreci ile ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP BAŞARISIZ BİR DİKTATÖR OLACAK

Davos Ekonomi Zirvesi'ne katılan 'Para Sihirbazı' göreve dün başlayan Trump'ın 'başarısız bir diktatör' olacağını belirtti. Bu sözleriyle de yetinmeyen Soros Trump için ayrıca 'hilekar ve sahtekar' değerlendirmesinde de bulundu.

Soros'tan Trump'a ağır sözler

"BELİRSİZLİK TEPE YAPMIŞ DURUMDA"

Trump'ın görevi devralmasının ardından zayıflayacağını ve yatırımcıların Trump yönetiminin politikalarının çevresini saran belirsizlikle karşı karşıya kalacaklarını savundu. Davos'ta konuşan Soros, "Şu anda belirsizlik tepe yapmış durumda. Belirsizlik, uzun vadeli yatırımların düşmanıdır. Bu nedenle piyasaların çok iyi olacaklarını düşünmüyorum" dedi.

Soros'tan Trump'a ağır sözler

"KENDİ ÖZÜNDE ÇELİŞKİLİ"

Trump'ın başarısız olacağını düşündüğünü söyleyen George Soros, "Onun başarısız olmasını isteyen insanlar beni sevdiğinden değil; kendisine rehberlik eden fikirleri kendi özünde çelişkili olduğundan ve çelişkiler danışmanları tarafından somutlaştırıldığından" diye konuştu.

Soros'tan Trump'a ağır sözler

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE TEKRAR GİRMEK İSTERLER"

Soros ayrıca Theresa May'in Brexit sürecinin gerçekleşmesinden en fazla üç gün sonra tekrar Avrupa Birliği'ne girmek isteyeceğini açıkladı.

Soros'tan Trump'a ağır sözler

Soros'tan Trump'a ağır sözler

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