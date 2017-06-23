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Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Pendik'te şort giydiği için Asena Melis Sağlam'a hakaret edip darp eden, sonrasında serbest bırakılan Ercan Kızılateş, tutuklandı.

23.06.2017 - 01:13
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Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

Ercan Kızılateş, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirtilerek sorguya alındı.

Ercan Kızılateş'in sorgusunu yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Yıldız, Kızılateş'i, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", “Hakaret", “Kasten yaralama" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

MAHKEME SERBEST BIRAKMIŞTI

5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebini, “Suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun basit yaralama olarak kalma ihtimali, tutukluluk tedbirinin bu aşamada orantısız" kalacağı gerekçesi ile reddetmişti.

SAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Yıldız, 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin bu kararına itiraz etti. Üst mahkeme sıfatıyla dosyanın gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcının itirazını yerinde bularak Kızılateş'in yüklenen suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Şortlu kızı darp eden saldırgan tutuklandı

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