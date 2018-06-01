Sorunsuz Tatil Nedir?

Hırsızlardan Korunmak İçin En Çok Bu Yöntemler Tercih Ediliyor!

Havaların ısınması ve tatil sezonunun açılmasıyla beraber boş kalan evler, hırsızlar için davetiye çıkarıyor. Hırsızlardan korunmak için kullanılan geleneksel yöntemleri sizler için derledik.

Kapının Dışına Erkek Ayakkabısı Bırakmak

Özellikle yalnız yaşayan kadınlar, hırsızlara karşı güvende olmak için kapının önüne erkek ayakkabısı bırakıyorlar. Peki bu yöntem hırsızları alıkoymak için gerçekten yeterli mi?

Işıkları Açık Bırakmak

Hırsızları yanıltmak için en sık kullanılan yöntemler arasında evin ışıklarını ya da televizyonu açık bırakmak da var. Evde birileri var zannedilsin diye kullanılıyor.

Camlara Demir Parmaklık Taktırmak

Özellikle binaların giriş katında yer alan evlerin camlarına dikkat edin. Neredeyse hepsinde demir parmaklıklar bulunuyor hatta yeni inşa edilen evlerin çoğunda bile demir parmaklıkların olduğunu görebiliyoruz. Bu yöntem güvende olmanızı bir dereceye kadar sağlayabilir ancak gözden kaçırdığınız bir şey var: Kapı. Kapı için önlem aldınız mı?

Güvenlikli Sitelerde Oturmayı Tercih Etmek

Sevdikleriniz güvende olsun diye sitede oturmak da tercih edilebiliyor ancak sitelerden de hırsızlık haberleri gelebiliyor.

Yukarıda sıraladığımız ve genellikle herkesin başvurduğu geleneksel yöntemler sizi korumaya yetmez çünkü bu yöntemleri siz biliyorsanız onlar da biliyor.

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