Sosyal fobi nedir

En sık görülen psikiyatri sorunlardan biri olarak gösterilen sosyal fobi çocukluktan itibaren insan yaşamını ciddi şekilde etkiler. Sosyal fobi kendiliğinden düzelmediği için zaman geçmeden tedavi edilmesi gerekir.

Tedavi olmayan kişilerde, internet bağımlılığı, alkol ve madde kullanımı, depresyon, ciddi ilişki problemleri, iş ve okulda başarısızlıklar gibi hayatı etkileyen problem ortaya çıkar.

AŞIRI ÇEKİNGEN ÇOCUKLARA DİKKAT EDİLMELİDİR

Utangaç, çekingen, içe kapanık, fazla uslu, talepkar olmayan, itiraz etmeyen sessiz yapıda olan çocuklar sosyal fobi hastalığının en büyük adaylarıdır. Bazı aileler de bu davranışlar takdir bile toplamaktadır. Ancak çocukluk çağından itibaren aşırı çekingen olan kişilerde gelecekte sosyal fobi gelişme riski yüksektir.

Sosyal fobisi olan kişiler, yaptıkları davranışlarından dolayı diğer insanların kendileri hakkında olumsuz düşünceler geliştireceklerine inanırlar. Başkalarının kendilerindeki terleme, titreme, yüz kızarması gibi kaygı belirtilerini fark edeceklerinden endişe ederler.

RAHATSIZ OLDUKLARI ORTAMLARDAN UZAK DURURLAR

Bu nedenle rahatsız oldukları ortam ve durumlardan uzak durmaya çalışırlar. Bunu yapamadıklarında ise son derece kaygılı ve utanmış hissederler. Rahatsız olunan durum ve ortamlardan uzak kalma çabası zaman zaman panik ataklara yol açabilir.

Özellikle çocukların sosyal fobiyi yenmesi için aileler ve öğretmenlere büyük görev düşmektedir. Ayrıca ilaç tedavisi ve psikoterapi (konuşmaya dayalı ruhsal tedavi uygulanarak da tedavi edilebilir.