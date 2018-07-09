Sosyal medya ajansı nasıl seçilmelidir

Aylık 2 milyar aktif kullanıcısı ile Facebook, dünyanın en büyük dijital ülkesi. 700 milyon aktif kullanıcısı ile Instagram, 300 milyon kullanıcısı ile Twitter, sosyal medya dünyasının en önemli mecralarından. Sektörü ve faaliyet alanı ne olursa olsun, milyonlarca marka tüm platformlarda kendi iletişimlerini sürdürüyor.

Ürünlerini tanıtıyor, kampanyalarını duyuruyor, müşterileri ile iletişim kuruyor ve dolayısı ile memnuniyet oranını arttırıyorlar. Segmenti fark etmeksizin, birçok marka sosyal medya konusunda içeride bir ekip yerine, ajansları tercih ediyor. Tasarım, metin, yaratıcı iletişim konularında deneyimli dijital ajanslara siz de markanızı teslim edebilirsiniz. Takipçinizi artması, satışların artması gibi hedefleriniz söz konusu ise, bu konuda çalışmalar yapılabilir. Peki sosyal medya ajansı nasıl seçilir?

DOĞRU SEÇİM YAPMAK NEDEN ÖNEMLİDİR

Onlarca platformun olduğu ve her geçen gün farklı dijital ürünlerin duyurulduğu günümüzde, hiçbir şey sabit değil. Sektörel anlamda deneyimli, markanızı iyi tanıyan, ekibi içerideki ekibinizle iyi iletişim kurabilecek bir ajans seçmelisiniz. Doğru bir seçim olmadığı taktirde, sosyal medya kanalları yeterince etkin kullanılmayabilir. Dolayısıyla boşuna bir bütçe harcamış, zaman kaybetmiş olursunuz. En kötüsü de, bu esnada doğru işler yapan rakiplerinize karşı kan kaybedebilirsiniz.

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARINDA HEDEFLER NE OLMALIDIR

Klasik reklam modellerinden, basılı reklam ve tv reklamlarından sosyal medyanın en büyük farkı, kilometre taşlarının, hedeflerin son derece analitik düzlemde ve rasyonel olması. Yani takipçi hedefi, izlenme hedefi, sosyal medyadan web sitesine çekeceğiniz trafiğin hedefi bellidir. Dolayısı ile çalıştığınız sosyal medya ajansı da, size bu konuda net hedefler sunmalı, bu hedefleri gerçekleştirmelidir. Sadece Facebook ve Instagram değil, aynı zamanda Twitter, Youtube, dönemsel olarak çıkış yapan diğer sosyal medya platformlarındaki hizmetler konusunda gelişmiş hizmet verebilen, yenilikçi bir ajansla çalışmanız önemli olacaktır. Örnek vermek gerekirse Youtube’un son iki yıldaki çıkışını iyi görmüş ve bu platformda abone sayısı, izlenme sayısı gibi markanın net ihtiyaçlarına somut çözümler üretebilen, o mecrada sektörün bir numarası olmanızı sağlayacak çapta bir iş modeli sunan bir ajans seçmelisiniz.

Kaynak: Crovu