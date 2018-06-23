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Sosyal medya fenomeni Pucca'nın ayak kokusu tweeti

Pucca adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, seçim öncesi Muharrem İnce'nin fotoğrafıyla "Yarın gece ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor" paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi | 23.06.2018 - 17:15..
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Türkiye, yarın gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine odaklandı.

Liderler son çalışmalarını yaparken, sosyal medyada da büyük kitlelere hitap eden isimler de tarafını belli ediyor.

"AYAKKABI KOKUSU GİDİYOR"

Sosyal medya sayesinde tanınan ve kitap da yazan Pucca adıyla bilinen Selen Pınar Işık, 1 milyon 990 bin kişi tarafından takip edilen Twitter sayfasından Muharrem İnce'nin fraklı fotoğrafını paylaşarak: "Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor." notunu düştü.

Sosyal medya fenomeni Pucca'nın ayak kokusu tweeti

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