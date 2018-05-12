Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sosyal medya fenomeni Mervan Tepelioğlu'nun youtube'da 277 bin, instagrtam'da 564 bin takipçisi bulunuyor.

1.5 MİLYON İZLENDİ

Tepelioğlu, Gürcistan'dan 4'te 1 fiyatına nasıl araba alınacağının videosunu takipçileriyle paylaştı. Takipçiler videoya yoğun ilgi gösterdi. Video 1.5 milyon kez izlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Ancak 200 bin liralık arabayı 45 bin liraya almak başlıklı videosu izeyenler arasında Gümrük Muhafaza da vardı.Gözaltına alınan Tepelioğlu, suç işlediğinin farkında olmadığını söyleyerek kendisini savundu. Ayrıca Tepelioğlu'nun aracına da el konuldu.