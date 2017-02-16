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Sosyal medya operasyonunda 4 kişiye ev hapsi cezası

Adana'da sosyal medya hesabından terör propagandası yapan 22 kişiden 4’üne ev hapsi cezası verilirken 18 kişiye yurt dışı yasağı verildi.

16.02.2017 - 10:24
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sosyal medya

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK üyelerine yönelik 3 Şubat’ta şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 2’si kadın 22 kişi gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan zanlıların sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği ileri sürüldü.

4'ÜNE EV HAPSİ VERİLDİ

Zanlılar yaklaşık 13 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan zanlılar mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 4’üne ev hapsi cezası verilirken, 18’i yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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