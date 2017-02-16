Sosyal medya operasyonunda 4 kişiye ev hapsi cezası

Adana'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Veda etmek için Florya'ya gelen Riekerink, forma imzalatmak isteyen bir taraftara ters davrandı.

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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı'nda şehit olan Çavuş Tevlim ile İzmir'de şehit olan polis Öner'in ailelerine taziyede bulundu.