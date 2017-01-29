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Sosyal medya sapığı yakalandı

Sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık, gözaltına alındı.

29.01.2017 - 13:56
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Sultanbeyli’de meydana gelen olayda Önder Y. isimli bir şahsın sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Güvenlik görevlisi Önder Y.’nin kadınların görüntüsünü sosyal medyada paylaştığını fark eden bir şahıs polis ekiplerine gelerek şikayette bulundu.

Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Önder Y.’nin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı.

4 FARKLI İLÇEDE FOTOĞRAF ÇEKİP PAYLAŞTI

Yapılan incelemelerde Önder Y.'nin 4 farklı ilçede sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyada uygunsuz bir şekilde paylaştığı tespit edildi.

Sosyal medya sapığı yakalandı

Bunun üzerine fotoğraf ve videolardan yola çıkarak yer tespiti yapan polis ekipleri, sosyal medya sapığının video ve fotoğraf çektiği bölgelerde güvenlik kamerası taraması yaptı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu sapığın görüntülerine ulaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Önder Y.’nin Arnavutköy’de olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenleyerek Önder Y.’yi gözaltına alındı.

Sosyal medya sapığı emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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