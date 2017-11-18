Sosyal medya teröristi tutuklandı

4,393 kez izlendi

3,375 kez izlendi

3,057 kez izlendi

2,624 kez izlendi

4,522 kez izlendi

1,846 kez izlendi

1,592 kez izlendi

Irak'ın kuzeyinde İHA ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör operasyonuna çıktı. Mehmetçik girdiği sığınakta, PKK'nın silah ve mühimmatlarını buldu.

Akşam saatlerinde Trabzon'a inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret edecek

FETÖ'nün tüm yapılanmalarına karşı mücadele devam ederken, TSK içindeki kripto FETÖ'cülerin bulunması için yeni yöntemler devreye girdi.

Sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen Tolga Akyıldız tutuklandı.

Schumacher'in 2001'de F1 Dünya Şampiyonası'nda zirve yaptığı aracı 7 milyon 504 bin dolara alıcı bularak rekor kırdı.

1 Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde İHA ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

2 Ayumi Takano saçını kanser hastaları için bağışladı Annesini kanserden kaybettikten sonra Dolunay dizisinin oyuncusu Ayumi, kanserle mücadele eden kanser savaşçıları için saçlarını bağışladı.

3 19 yaşındaki gönüllü müezzin ölü bulundu Gaziantep'te yaşayan ve gönüllü olarak müezzinlik yapan 19 yaşındaki İbrahim Halil Korkmaz, görev yaptığı camide ölü bulundu.

4 New York'taki büyük yangına 80 itfaiye gönderildi New York'ta büyük bir binada çıkan yangın için olay yerine 80 itfaiye ekibi sek edildi.

5 FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı 11 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 29 muvazzaf asker yakalandı.

6 Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkiidaşlarını ağırlayacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da bir araya gelecek.