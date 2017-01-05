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Sosyal medya terörü değil tweet'i görüyor

Daha önce atılan alçak bir tweet terör saldırısının önüne geçti.

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 17:34
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Sosyal medya terörü değil tweet'i görüyor

Sosyal medya terörü değil tweet'i görüyor

İzmir'deki terör saldırısı sosyal medyada geniş yankı buldu. Fakat bu saldırı üzerinden konuşulan terör değil daha önce atılmış alçak bir tweet oldu.

10 Aralık’ta İstanbul’daki patlama sonrası sosyal medya üzerinden "Neden İzmir’de patlama olmuyor" şeklinde bir tweet atılmıştı.

İzmir Barosu da E.Ş. adında bir sosyal medya kullanıcısı hakkında "açıkça halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Sosyal medya terörü değil tweet'i görüyor

"HEDEF GÖSTERENLER ARTIK MUTLUDUR"

Saldırı için Twitter'da "hedef gösterenler artık mutludur" gibi tepkiler yazıldı.

Sosyal medya terörü değil tweet'i görüyor

"İZMİR HEDEF GÖSTERİLDİ"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da patlamanın ardından canlı yayına bağlanarak "Bir kişi sosyal medyada, "Bu patlamalar neden her yerde oluyor da İzmir'de olmuyor?" diyerek, "gavur İzmir" diyerek bir niteleme de yaparak bir yazılar yazmıştı sosyal medyada. Biz suç duyusurunda bulunmuştuk öyle anlaşılıyor ki bu olayın neticesinde İzmir hedef gösterilmiş" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise, bir süredir sosyal medyada "İzmir'in hedef gösterildiğini" öne sürdü.

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