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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

Adıyaman’da sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 4 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 05.01.2017 - 09:40
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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan 3 kişiyi il merkezi, Kahta ve Gerger ilçelerinde gözaltına almıştı.

Bu operasyonun ardından 1 üniversite öğrencisi de bu kapsamda gözaltına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan toplam 4 kişinin emniyetteki sorgulamalarının ardından M.Y. adlı şahıs serbest bırakıldı. Diğer şahıslar A.T., Y.T. ve üniversite öğrencisi Z.T. adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T. ve Z.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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