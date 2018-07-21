Sosyal medyada Atatürk tartışması

Anıtkabir'i ziyaret eden muhafazakar görünümlü S.İ., Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. Tepkiler üzerine özür dileyen S.İ., videoyu arkadaşı için çektiğini söyledi.
Sosyal medyada eleştirilerin artması üzerine soruşturma açıldı; S.İ., gözaltına alındı.
"ATATÜRK SAYESİNDE BAŞÖRTÜSÜ TAKIYORUZ..."
Tartışmalara katılan bir çift; Atatürk'e olan sevgilerinin tartışılmayacağını belirterek, bugün insanların Atatürk sayesinde başını örtebildiğini yazdı.
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Atatürk'e hakaret eden provokatör gözaltına alındı haberi