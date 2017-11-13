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Arkadaşlarının eşek şakası yüzünden hastanelik oldu

Arkadaşlarının sosyal medyada beğeni almak için yaptığı şaka yüzünden 13 yaşındaki Resul'ün dişleri kırıldı, vücudunda ezikler oluştu.

13.11.2017 - 16:12
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Ankara’da bir okulda arkadaşlarının yaptığı şaka yüzünden 8. sınıf öğrencisi olan Resul’ün dişleri kırıldı ve vücudunda ezikler meydana geldi.

YERE DÜŞMESİNİ İZLEYİP GÜLDÜLER

Oynadıkları oyunda, kendisinden önceki tüm arkadaşlarını havaya attıktan sonra tutan arkadaşlarına güvenen 13 yaşındaki Resul’ü, şaka yapmak isteyen arkadaşları havaya attı fakat tutmak yerine yere düşmesini izledi.

Sosyal medyada beğeni almak için arkadaşlarını öldüreceklerdi

SOSYAL MEDYA İÇİN OYNUYORLAR

Bu tehlikeli oyun, çocuklar tarafından sosyal medyada paylaşılıp beğeni almak için sürekli oynanıyor.

Yaşanan olaydan okulun da sorumlu olduğunu düşünen aile şikâyetçi olmaya hazırlanıyor.

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