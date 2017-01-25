Sosyal medyada FETÖ’yü öven esnaf tutuklandı

Kastamonu’da emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal paylaşım sitesinde FETÖ’ye yönelik övgü dolu sözler yazan esnaf, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
ÖNCE GÖZALTI ARDINDAN TUTUKLAMA
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devler Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince sosyal paylaşım sitesinde FETÖ’ye yönelik övgü dolu sözler yazan esnaf C. D., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C. D., FETÖ propagandası yapması suçlamasıyla tutuklanarak ceza evine gönderildi.