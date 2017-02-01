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Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Batman’da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı.

01.02.2017 - 11:54
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Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik soruşturma sürdürüldüğü belirtildi.

8 GÖZALTI

Açıklamada, bu çerçevede sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilerek, operasyonda 8 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 2’sinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığına da dikkat çekilerek, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ünün adli kontrol şartıyla bırakıldığı, 3’ünün ise tutuklanarak, cezaevine götürüldüğü belirtildi.

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