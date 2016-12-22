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Sosyal medyada PKK propagandasına 1 tutuklama daha

Çanakkale'de sosyal medya hesabında PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 5 gün önce gözaltına alınan kişi tutuklandı.

DHA | 22.12.2016 - 11:47
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Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde, sosyal medya hesabında PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 5 gün önce gözaltına alınan ve adli kontrol uygulamasıyla serbest kalan 22 yaşındaki İrfan T., itiraz üzerine tekrar yakalandı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Biga'da 17 Aralık'ta jandarma tarafından PKK terör örgütünün sosyal medyada propagandasını yaptığı iddiasıyla Çınardere Köyü'nde gözaltına alınan İrfan T.'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hekimliğince serbest kalmasına savcılık itiraz etti.

TEKRAR GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Yeni deliller tespit edilmesiyle yapılan itiraz üzerine İrfan T., jandarma tarafından tekrar gözaltına alındı. Geçen salı günü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan T. tutuklandı.

Sosyal medyada PKK propagandasına 1 tutuklama daha

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