taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.549
USD
3,5236
EURO
3,9316
ALTIN
141,25
PETR
46,9100

Sosyal medyada PKK propagandasına hapis cezası

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'yı öven Oğuz Yıldırım, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20.06.2017 - 12:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sosyal medyada PKK propagandasına hapis cezası

Kayseri'de internet üzerinden terör örgütüne ait övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan Oğuz Yıldırım "Terör örgütü propagandası" suçundan hakim karşısına çıktı.

BERAATİNİ İSTEDİ

4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Sesli ve Görüntülü Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Oğuz Yıldırım, örgüt propagandası yapmadığını belirterek beraatini istedi.

5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti yargılama sonunda işsiz Yıldırım'a 'Suçu ve suçluyu övmek' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.

İlginizi Çekebilir
Moldova uyruklu kadın Ramazan'da Müslüman oldu
Moldova uyruklu Eujenia Petcu, müftü İsmail İpek tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirdi.
İran plakalı TIR'ların köprü uyanıklığı
İran'dan Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan İran plakalı TIR'lar yasak olduğu halde FSM'yi kullanıp Asya'dan Avrupa'ya geçti.
Suriye'ye geçenlerin sayısı 40 bini buldu
Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Yüksekova'da polisin yaptığı operasyonlarda 19 kilo 580 gram esrar, 4 kilo 143 gram metamfetamin ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 katlı sığınak ele geçirildi

48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

155
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

140
MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

145
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

44
HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

HDP'liler oruçlu askerlerin karşısında sigara içti

112
Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

Yürüyüşe başlayan CHP'lilerden düşünme eylemi

421
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM