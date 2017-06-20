Sosyal medyada PKK propagandasına hapis cezası

Kayseri'de internet üzerinden terör örgütüne ait övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında işlem yapılan Oğuz Yıldırım "Terör örgütü propagandası" suçundan hakim karşısına çıktı.
BERAATİNİ İSTEDİ
4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Sesli ve Görüntülü Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Oğuz Yıldırım, örgüt propagandası yapmadığını belirterek beraatini istedi.
5 AY HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti yargılama sonunda işsiz Yıldırım'a 'Suçu ve suçluyu övmek' suçundan 5 ay hapis cezası verdi.