Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 Sosyal medyada PKK propagandasına tutuklama Batman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.

2 Şanlıurfa'da eyleme katılan 33 kişiye operasyon İstanbul'da FETÖ'cü Hidayet Karaca ve Ekrem Dumanlı'nın gözaltına alınmasını Şanlıurfa’da protesto eden 33 kişi gözaltına alındı.

3 Sıkı bir kalça için 4 basit egzersiz Sıkı bacaklar ve sıkı kalça giydiklerinizi daha iyi taşımanıza yardımcı olurken aynı zamanda özgüven kazanmanızı da sağlar.

4 Adanalıların kar keyfi Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

5 Barış Manço vefatının 18. yılında anıldı Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço, vefatının 18. yılında anıldı.

6 1 dakika oynamadı 1 milyon TL kazandı Galatasaray'a Ünal Aysal döneminde gelen ve 2 yıldır 1 dakika bile oynamayan Endogan Adili, şu ana kadar yaklaşık 1 milyon TL kazandı.