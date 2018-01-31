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Sosyal medyada PKK yalanları

Afrin'de stratejik bir öneme sahip Burseya Dağı, TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi ve zirveye Türk bayrağı asıldı. Terör yandaşları ise sembol fotoğrafı montajladı.

AA | 31.01.2018 - 21:06..
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Sosyal medyada PKK yalanları

Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın simgesi haline dönüşen Anadolu Ajansı'nın Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı.

PKK MONTAJLARI

Terör örgütüne yakın hesapların, TSK'yı ve Türkiye'yi hedef alan kara propagandalarında artık montaj da yaptığı gözlendi.

Bu kapsamda, AA'nın 28 Ocak 2018'de Burseya Dağı'nda çektiği Türk bayraklı asker fotoğrafına, DEAŞ'ın örgütsel flaması montajlandı.

Sosyal medyada PKK yalanları

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