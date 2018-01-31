Tokat’ta Artova ilçesine bağlı Devecikargın köyünde avlanma yasağı olan yaban tavşanını vuran şahsa 2 bin 312 lira para cezası kesilerek av tüfeğine el konuldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kendisine yöneltilen "Ozan Tufan affedilebilir mi?" sorusuna "Başka zaman konuşalım ancak aslolan Fenerbahçe'nin menfaatleridir" dedi.

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Sosyal medyada PKK yalanları

Afrin'de stratejik bir öneme sahip Burseya Dağı, TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi ve zirveye Türk bayrağı asıldı. Terör yandaşları ise sembol fotoğrafı montajladı.