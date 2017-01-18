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Sosyal medyada PKK’yı öven 2 kişi tutuklandı

MUŞ'ta sosyal medya üzerinden PKK'yı övücü paylaşım yaptıkları ve Kandil'e gidip teröristlerle görüştükleri tespit edilen 2 kişi tutuklandı

18.01.2017 - 12:09
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Sosyal medyada PKK’yı öven 2 kişi tutuklandı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan araştırmalar sonucu merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından bölücü terör örgütü PKK/KCK ile ilgili öven paylaşımlar yaptığını belirlendiği kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

PKK terör örgütüne yardım, yataklık ve Kandil dağındaki kampına gidip örgüt mensupları ile görüştükleri tespit edilen iki şüpheli geçen 16 Ocak'ta gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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