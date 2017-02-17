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Sosyal medyada referandum paylaşımı yapan müdüre inceleme

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

17.02.2017 - 22:39
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Denizli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü hakkında inceleme başlattıklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuz, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zekeriya Çamlıbel'in sosyal medya hesabında referanduma ilişkin paylaşımıyla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti.

Konuyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini aktaran Oğuz, yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak raporun Milli Eğitim Bakanlığına gönderileceğini kaydetti.

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