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Sosyal medyada terör propagandası: 23 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası yapan 23 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 12:04..
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Sosyal medyada terör propagandası: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası içeren paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu İzmir'in Menemen, Torbalı, Bayındır ve Çeşme ilçeleriyle Denizli ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

EVLERİ ARANDI

Operasyonda aralarında HDP İzmir İl Başkanı Çerkez Aydemir'in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreserinde yapılan aramada bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Öte yandan toplu ulaşım araçlarıyla meydanlarda vatandaşları rahatsız edecek şekilde terör örgütü propagandası yaparak kayda aldıkları görüntüleri çeşitli sitelerden paylaşan kişilere yönelik operasyonda ise 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Bornova Küçük Park'ta eylem yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin sürüyor.

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