Sosyal medyada terör propagandası yapan 786 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar, operasyona yönelik olarak 85 eylem gerçekleştirildiği, sosyal medya üzerinden 587 propaganda yapıldığı, olaylarda 116 provokatörün tespit edildiği, yapılan eylem ve propaganda faaliyetleri sonucunda 786 şüphelinin gözaltına alındığını yaptığı açıklamayla duyurdu.

16 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde, terör arananlar Yeşil Listede aranan DHKP/C terör örgütü mensubu Nurhan Yılmaz’ın ve DEAŞ terör örgütü içerisinde sosyal medya sorumlusu olarak görev yapan, öldürülecekler listesini oluşturup yayınlayan Irak uyruklu Amanı Mahmood’un da aralarında bulunduğu toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

SON 1 HAFTANIN BİLANÇOSU

İçişleri Bakanlığından, 12-19 Şubat tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca bin 103 operasyon yapıldığı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 345 terör, 3 bin 107 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 120 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 572 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



TERÖRİSTLERE AİT MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar neticesinde; Mardin, Tunceli, Şırnak, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Tokat, Adıyaman’da 30 sığınak / barınak / mağaranın kullanılamaz hale getirildiği belirtilerek, 38’i ağır ve uzun namlulu toplam 52 silah, 661 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 16 el bombası, 14 bin 708 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiği ve 24 el yapımı patlayıcı mayının imha edildiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON 37 BİN 716 TL

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 326 operasyonda ise piyasa değeri 30 milyon 37 bin 716 TL olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Ayrıca piyasa değeri 4 milyon 291 bin 688 TL olan; 556 bin 689 adet kaçak sigara, 78 bin 976 litre akaryakıtın ele geçirildiği ve bu operasyonlar kapsamında 3 bin 107 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

VURGUN OPERASYONUNDA 120 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

16 Şubat 2018 Cuma günü akaryakıt ve vergi kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda; Kocaeli ve Erzincan merkezli 72 ilde 803 akaryakıt istasyonu, 10 akaryakıt dağıtım ve 3 otomasyon yazılım firmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen ‘vurgun’ operasyonunda 120 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.