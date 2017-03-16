Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım ve yorum yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
10 ADRESTE ARAMA YAPILDI
Kent merkezinde 7 ve Kahta ilçesinde 3 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyette götürüldü.