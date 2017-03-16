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Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

Adıyaman'da sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

16.03.2017 - 10:37
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Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım ve yorum yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

10 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Kent merkezinde 7 ve Kahta ilçesinde 3 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyette götürüldü.

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