Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşım ve yorum yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

10 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Kent merkezinde 7 ve Kahta ilçesinde 3 adreste yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonda terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyette götürüldü.