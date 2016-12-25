Sosyal medyada terör propagandasına 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğanşehir ilçesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDILAR
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ''Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak" suçundan tutuklandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 22 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı.