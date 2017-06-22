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Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Gaziantep'te terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı PYD'yi öven ve özendiren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

22.06.2017 - 23:04
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK ile PYD'yi  öven ve özendiren paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda  gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla 1'i ise  tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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