taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.114
USD
3,8274
EURO
4,0694
ALTIN
147,94
PETR
54,3800

Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Kars'ın Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

19.01.2017 - 17:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

23432321321

Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, örgütün destekçisi olduklarını belli edecek şekilde paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE TESPİT ARDINDAN GÖZALTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanlar hakkında çalışma başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkartılan İ.K, D.Z, K.Y, E.S ve M.Z.A. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

258
Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

78
Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

40
Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

Acun Ilıcalı Survivor öncesi fotoğraf paylaştı

117
Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

56
Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

188
TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

114
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM