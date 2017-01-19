Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları, örgütün destekçisi olduklarını belli edecek şekilde paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE TESPİT ARDINDAN GÖZALTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapanlar hakkında çalışma başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde haklarında yakalama kararı çıkartılan İ.K, D.Z, K.Y, E.S ve M.Z.A. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.