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Sosyal medyada terör propagandasına 5 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

29.07.2017 - 00:04
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Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen İ.A, R.K, T.E, K.A, F.Ç, A.C. ve D.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Söz konusu 7 kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen  şüphelilerden İ.A, R.K, T.E, K.A. ve F.Ç. tutuklandı, A.C. ve D.E. ise adli  kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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