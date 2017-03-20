Sosyal medyada terör propagandasına 7 tutuklama

Sosyal medyada PKK/KCK lehine paylaşım ve yorum yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
3'Ü SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 Mart'ta sosyal paylaşım sitelerinde PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alınmıştı.