Kendi kendine sohbet eden muhabbet kuşu

1 Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri rahatsız etti Erdoğan ile Putin'in görüşmesinden sonra S-400 füzelerinde imza aşamasına gelen iki ülkenin ilişkileri, yakından takip ediliyor.

2 Samsung vazgeçmiyor: Note 7 yeniden satışa sunuluyor Samsung, patlama sorunlarıyla geri çekmek zorunda kaldığı Galaxy Note 7'i kolay bir şekilde bırakmayacak.

3 Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama Malatya'da sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

4 Evdeki balık kokusu nasıl yok edilir Balık, içerdiği vitaminler ve lezzetiyle herkesin yemek istediği bir yiyecek ancak piştikten sonraki koku herkesi düşündürüyor..

5 Yaban domuzu hastanenin acil servisine daldı Konya'da kent merkezine inen yaban domuzu, özel bir hastanenin acil servis camını kırıp içeriye girdi.

6 Meral Akşener'den Saadet Partisi'ne ziyaret 16 Nisan referandumundan 'hayır' çıkması için çok çalışan ancak hezimeti yaşayan Meral Akşener, Karamollaoğlu ile bir araya geldi.