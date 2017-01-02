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Sosyal medyada terörü öven 11 kişi tutuklandı

Terör saldırılarından sonra oluşturdukları sahte hesaplarla toplumda korku ve panik oluşturan paylaşımlar yapan 11 kişi İzmir’de tutuklandı.

İHA | 02.01.2017 - 16:53
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Sosyal medyada terörü öven 11 kişi tutuklandı

Terör saldırılarının ardından sahte hesaplar aracılığıyla toplumda korku ve panik oluşturan paylaşımlar yaptıkları iddia edilen şahıslarla ilgili çalışma başlatıldı.

Paylaşımların yapıldığı adreslerin tespit edilmesinden sonra sabah saatlerinde İzmir’de baskın düzenleyen polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

PKK tarafından özel yetiştirilen ve yine örgütün verdiği emirler doğrultusunda hareket ettikleri iddia edilen şahısların kullandıkları bilgisayarlara el konuldu.

Operasyonda 11 şahıs tutuklanırken, yaşı küçük olduğu için bir kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 4 kişi daha aranıyor.

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