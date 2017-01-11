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Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

PKK'nın askerlere yönelik düzenlediği saldırının fotoğraflarını paylaşan ve hakaret eden İbrahim Halil Baran gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 16:35
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Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

Sosyal medyada, terör örgütlerine övücü ifadeler kullananlara karşı polis, operasyonlarına devam ediyor.

AŞAĞILIK BİR PAYLAŞIM YAPTI, GÖZALTINA ALINDI

Emniyet güçleri düzenlediği operasyonla; terör örgütü PKK'nın mehmetçiğe düzenlediği bombalı saldırının fotoğrafını paylaşan ve "Hayat kısa Türkler uçuyor" yazan terörist İbrahim Halil Baran gözaltına alındı.

Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

TWİTTER'DAN DUYURDU

Baran, sosyal medya hesabından "Biraz once geldiğim evimde şu an arama yapılıyor. Gözaltına alınıyorum. Selametle." dedi.

Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

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