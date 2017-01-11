Sosyal medyada terörü öven Baran gözaltına alındı

PKK'nın askerlere yönelik düzenlediği saldırının fotoğraflarını paylaşan ve hakaret eden İbrahim Halil Baran gözaltına alındı.

5

Benzinden sonra LPG'ye de zam geldi

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazda 4 kuruş zam gelirken, siyah ürünlerde ise indirim yapıldı.