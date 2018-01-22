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Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın, hem eski tarihli hem de farklı olaylardan alındığı tespit edildi.

AA | 22.01.2018 - 09:36..
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TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, sosyal medya hesaplarından da karalama kampanyası başlatıldı.

Twitter'da "Türkiye'nin Afrin'de sivil halkı bombaladığı" iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt'in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016'da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Facebook'ta, "Afrin'in kuzeyindeki Bülbül'de, TSK'ya ait bir tank vuruldu" iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014'te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus'ta çekildiği belirlendi.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Twitter'dan paylaşılan "Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018'de Suriye sınırından Lübnan'a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu.

Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Dün de bazı sosyal medya hesaplarından, "harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu" iddia edilen fotoğrafın, 2016'da çekildiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirilmişti.

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