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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 3 tutuklama

Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandasını yaptığı ileri sürülen 3 kişi tutuklandı.

02.05.2017 - 15:02
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Sosyal medyadan FETÖ propagandasına 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İhbar edilen sosyal medya hesaplarında inceleme yapan ekipler, hesapları B.C, B.K. ve O.G'nin kullandığını tespit etti.

Kent merkezinde farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

FİNANS DESTEĞİ SAĞLADIKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada elde edilen belgelerde, zanlıların, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan FETÖ'ye mensup derneklere üye oldukları ve finans desteği sağladıkları belirlendi.

Ekipler, bilgisayar ve cep telefonlarına el koyduğu şüphelileri emniyete götürdü.

"Sosyal medyadan örgüt propagandası yapmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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