taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.809
USD
3,7903
EURO
4,6633
ALTIN
161,90
PETR
67,1100

Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis cezası

Sosyal medyada terör örgütleri PKK/KCK, YPG ve PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 5 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

İHA | 27.02.2018 - 14:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis cezası

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda N.Y. Y.S, İ.S, E.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan dava açıldı.

YAPTIKLARI PAYLAŞIMLARI HATIRLAMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz sanık N.Y sosyal medyada paylaşım yapmadığını, beğeni ve yorum yaptığını ve bunun da suç olmadığını söyledi.

Diğer sanıklar Y.S., İ.S., E.Ç., ve Y.E. ise yapılan paylaşımları hatırlamadıklarını iddia ederek beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz 5 sanığa da ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanıkların sabıkasız oluşu gözetilerek bu cezalar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sahte profesör savcının itirazıyla tutuklandı
Bursa'da, sahte diploma ve sertifikalarla tedavi merkezi açmaktan gözaltına alınıp serbest bırakılan E.N.K., savcının itirazıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Türkiye-Cezayir İş Forumu'nda, Cezayir ve Türkiye arasındaki ticari ilişkiler hakkında konuştu.
6 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Şırnak merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılardan 11'i tutuklandı.
FETÖ’nün mahrem imamına 8 yıl 9 ay hapis cezası
Kayseri’de, FETÖ’nün mahrem imamı yapılanmasında olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

114
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

715
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

188
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

212
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

194
Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

Partilerin gizli ittifak toplantısını ifşa eden CHP'li

192
İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

İstanbul’un çöpü elektriğe dönüşüyor

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM