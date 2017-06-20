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Sosyal medyadan PKK propagandasına 3 tutuklama

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yapan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.06.2017 - 13:53
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Sosyal medyadan PKK propagandasına 3 tutuklama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Hüseyin D., Azadi İ. ve Ziyad Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından adliye çıkarılan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapma suçunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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