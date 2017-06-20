Sosyal medyadan PKK propagandasına 3 tutuklama

1 Makyajla dudak büyütme hileleri Makyör Uğur Erdem Yıldız, makyajla dudak büyütme ve küçültme hilelerini anlattı.

2 Güneşten korunma yöntemleri Güneşten nasıl korunulur? Güneş ışığı en çok kimlere zarar verir? Güneş ışığı ciltte nasıl tahribata yol açar?

3 TOKİ'ye ait iş yerleri satışa sunuluyor Mülkiyeti TOKİ ait İstanbul Başakşehir Kayabaşı 17. Bölge yanında yer alan projedeki 77 iş yeri açık artırmaya çıkıyor.

4 Göz sağlığı için önerilen yiyecekler Gözlerinizin sağlıklı ve güçlü kalabilmesi bazı özel besinleri düzenli olarak kullanmalısınız.

5 Çevre kirliliğinin etkileri Çevre kirliliği, doğal dengeyi bozan ve kaynağı insanlar olan ekolojik zararlardır.

6 Koridorunuz için muhteşem dekorasyonlar Evinizdeki giriş ve koridorlarınız geniş ise onları dekore ederek daha şık görünmesini sağlayabilirsiniz...