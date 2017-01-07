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Sosyal medyadan PKK’yı övünce jandarma yurdu bastı

Aydın'da sosyal medya hesabından terör örgütünü öven paylaşımda bulunan üniversite öğrencisi’nin kaldığı yurda Jandarma operasyon düzenledi.

DHA | 07.01.2017 - 03:57
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Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde İsabeyli KYK Kız Yurduna operasyon düzenledi. Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü lehine paylaşım yapan 10 kişiyi tespit ederek, bölgedeki kolluk kuvvetlerine haber verdi.

Sosyal medyadan PKK’yı övünce jandarma yurdu bastı

Jandarma, Nazilli Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi(ADÜ) İİBF’de öğrenci olan 19 yaşındaki Bermal E.’nin kaldığı KYK yurduna operasyon düzenledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Bermal E.,ilk sorgusunun ardından Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere teslim edildi.

Efeler ve Nazilli’deki operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, zanlılar bugün hakim karşına çıkartılacak.

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