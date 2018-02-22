Sosyal medyadan terör propagandasına 11 gözaltı

Otomotiv ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Adana'da 4,5 yaşındaki kız çocuğunun tecavüze uğramasından oldukça etkilenen gazeteci Hande Fırat, Adalet Bakanı Gül'ün bir baba olarak ne hissettiğini sordu.

II: Dünya Savaşı'nın en kritik ve savaşın seyrini değiştiren en önemli isimlerden olan İlyas Bazna namıdiğer "Cicero" Uluslararası diplomasinin kodunu çözmüş, Türkiye'yi savaştan kurtarmıştı...

ABD'li milyarder ve otel zinciri sahibi ünlü iş adamı Robert Bigelow, şimdi de gözünü uzaya dikti.

1 Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı 28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

2 Türk genci yine Apple'ın açığını buldu Daha önce Apple'ın bazı uygulamalarında güvenlik açığı tespit eden 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, 'Safari' uygulamasında da açık buldu.

3 Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi İran'ın eski Cumhurbaşkanı, ülkenin lideri Hamaney'e yazdığı mektupta seçimlerin "özgürce" yapılabilmesine yönelik taleplerini iletti.

4 Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı Her seferinde Green Card'a karşı olduğunu dile getiren ve göçmenlere hakaret eden ABD Bakanı Trump'ın eşi Melania'nın annesi ve babasına Green Card çıktı.

5 Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok Volkan Konak'ın sahne aldığı bara silahla girmeye çalışan kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

6 TSK Raco bölgesindeki terör hedeflerini vurdu TSK'nın hafta başında ateş altına aldığı Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Gece geç saatlerde de devam eden roket ve ağır silahlı atışlar kameralara yansıdı.