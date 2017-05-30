Sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundukları iddiasıyla HDP eski İl Başkanı İsak T. ve oğlu Harun T. ile Aydın K, Erol B. ve Rojan C. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen 5 şüpheliden Harun Tacar ve Aydın Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılardan Erol B. mahkemece serbest bırakılırken, Rojan C. ve İsak T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.