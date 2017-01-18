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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

18.01.2017 - 17:30
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  2. İç Haber

Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama

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