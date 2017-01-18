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Sosyal medyadan terör propagandasına 4 tutuklama
Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.
18.01.2017 - 17:30
Haberler
İç Haber
Iğdır'da bölücü terör örgütünün sosyal medyadan propagandasını yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.
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