Sosyal medyadan terör propagandasına 4 yıl hapis cezası

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Uçak kötü kokan yolcu yüzünden acil iniş yaptı

1 Cenk Tosun'un yeni hocası Marco Silva Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın yeni teknik direktörü Marco Silva oldu.

2 Kerkük’ten Anadolu’ya İrfanî Türküler Saye Müzik Topluluğu, Kerkük'ten Anadolu'ya İrfanî Türküler başlıklı konserle,2 Haziran Cumartesi akşamı, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.

3 Kitaplar bir tıkla öğrencinin okulunda Çankırı'da hayata geçirilen 'Ödünç Kitabım Var Projesi' kapsamında, ilçedeki okulların kütüphanelerindeki kitaplar, tüm öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

4 Titanyum Dioksit nedir Gıda renklendiricisi olarak kullanılan titanyum dioksit gıda ürünlerinin içerisinde renklendirici olarak kullanılan bir maddedir.

5 Kozmetik ürünlerdeki gizli tehlike: Alerji Günümüzde özellikle kadınlar için vazgeçilmez bir yere sahip olan kozmetikler, içerikleri sebebiyle vücudun alerjik tepki vermesine zemin hazırlayabiliyor.

6 Valbuena Fransa'nın en iyileri arasında Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, Fransa'nın en iyi 100 futbolcusu arasında gösterilirken, Süper Lig gol kralı Gomis listeye giremedi.