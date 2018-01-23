Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

1 Kripto para birimlerinde düşüş sürüyor Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen düzenleme ve kısıtlama haberlerinin etkisiyle sanal para birimlerindeki düşüş eğilimi sürüyor.

2 Fenerbahçe'de transfer kararı Fenerbahçe'de teknik heyetle bir toplantı yapan yönetim, transfer yapmak yerine oyuncuların maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.

3 ABD'de kamu hizmetleri yeniden açıldı ABD'de bütçesinde yaşanan sıkıntılar ve ödeneksizlikler nedeniyle askıya alınan kamu hizmetleri, yeniden faaliyete geçiyor.

4 İDO ve BUDO'da sefer iptal edildi İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

5 Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı Ankara'da Fatma D. isimli kadın, trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenerek polise başvuru yapınca gerçek ortaya çıktı.

6 Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 6.0 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi.