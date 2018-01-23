Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı.
OPERASYON YAPILDI
Ekiplerce çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 19 fişek, örgütsel yayın ve dijital malzemeler ele geçirildi.