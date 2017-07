Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla F.B, M.K, M.E, M.Y, O.Ö. ve H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.