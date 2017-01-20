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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı

20.01.2017 - 17:19
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Sosyal medyadan terör propagandasına 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.K. (20), Y.D. (24) ve L.D.'nin (29) sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığını tespit etti.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

3 şüpheli TEM ekiplerince yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK’ya ait pek çok bulgu ve poster ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere TEM ekiplerince Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Aynı suçtan Çorlu ve Ergene ilçelerinde de 4 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

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